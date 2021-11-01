Numark TTX.TTXusb 2台セット　説明欄要チェック

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Numarkのポータブルレコードプレーヤー、PT01 Touringのご紹介です。 Numarkのポータブルレコードプレーヤー、PT01 Touringのご紹介です。



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numarkのターンテーブルになります。2台セットなのですが写真のレコードを置くところが黒い方(前期)が電源は入るのですが回りません(ジャンク扱い、パーツ取り、直せる方)黒い方 TTX(前期)シルバー TTXUSB (後期)後期は全く問題なく電源入りすぐ使用出来ます。(後期は説明書、箱付き、付属品もあります)こちらのターンテーブルは特殊でトーンアームがストレートとS字アームの取り替えが可能です(ストレートアームは前期の分もあります)こちらの商品は新しい最近の物ではないので擦り傷程度はあります着払い限定です(送料込みにならないですか等のメッセージは無視させていただきます)着払い限定なので少しの値引き交渉は出来るのでお気軽に連絡下さい。テクニクス、リループ、パイオニアのターンテーブルよりトルクが強くパワーあるターンテーブルになりますセットでの販売絶対よろしくお願いいたします。