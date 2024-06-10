ユージン ヴァレンティン リトグラフ 額縁 額

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プロフィールご一読ください。ユージンヴァレンティンのリトグラフです。サイズは約縦59センチ横69センチです。直筆サイン入り。千葉のギャラリーピアワンというお店で購入目立った汚れは見当たりませんが多少の小傷や汚れはあるかもしれません。長期自宅保管品ですので神経質な方はお控えください。発送は箱がないためプチプチに巻き袋にお入れして直接伝票を貼りつけての発送ですのでご了承ください。