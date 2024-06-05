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ホールハーモニカ　全音　28holes　C調　N583
商品番号 T44646801856
商品名

ホールハーモニカ　全音　28holes　C調　N583
ブランド名 Tvital
特別価格 税込 1,715 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ハーモニカ：縦約3.1cm、横約21.1cm、高さ約2.7cm傷や汚れがございます。状態は写真でご確認ください。長期保管品の為、ご理解頂ける方宜しくお願い致します。#楽器#ZEN–ON
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