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ITO トムソン椅子　ピアノ椅子　イトウ　アップライト　グランドピアノ
商品番号 W27788472036
商品名

ITO トムソン椅子　ピアノ椅子　イトウ　アップライト　グランドピアノ
ブランド名 Wsmall
特別価格 税込 5,980 円
在庫状況 あり

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商品詳細

種類···アップライトピアノアクセサリー・パーツ···椅子ITOのトムソン椅子です。高さ調節ロック動作問題ありません。座面破れなく綺麗です。気になる個所あればコメントお待ちしております。中古品ご理解ある方よろしくお願いします。梱包して発送致します。
http://narcologia.ru/goods/manufacture54241.html
http://narcologia.ru/goods/insignificant665782.html
http://narcologia.ru/goods/seamless327729.html

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