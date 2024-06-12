ITO トムソン椅子　ピアノ椅子　イトウ　アップライト　グランドピアノ

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商品詳細
種類···アップライトピアノアクセサリー・パーツ···椅子ITOのトムソン椅子です。高さ調節ロック動作問題ありません。座面破れなく綺麗です。気になる個所あればコメントお待ちしております。中古品ご理解ある方よろしくお願いします。梱包して発送致します。
http://narcologia.ru/goods/manufacture54241.html
http://narcologia.ru/goods/insignificant665782.html
http://narcologia.ru/goods/seamless327729.html
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