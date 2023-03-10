井上覚造、バルビゾン、画集より、希少、版上サイン、新品額装 ...

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この説明欄をよくお読みになり、内容をご理解・ご納得の上、ご購入をお願い致します。コメントなし即購入OKです。井上覚造、作品名はバルビゾン、高級画集より、画集の中の一枚の作品を額装致しました。ＷＡＧⅦ．版上サイン入りです。中には、版上サインが無い物もございますので、画像でご確認下さい。新品額装付き、希少、作品の状態は年代の割には、綺麗です。新品の額、マット付きです。マットは作品に合わせて製作いたします。色は黒色、アクリルガラス付き、画像参照、額サイズは約３５ｃｍ×２９ｃｍ。meg専門業者にてマット合わせ、額装をいたしますのでお時間を頂きます。あくまでも観賞用の商品でございますので、説明文をご理解・ご了承の上、ご納得いただけるお客様のみのご入札をお願いいたします。送料は無料です。こちらの商品は他のサイトでも販売していますので、ご購入のタイミングよっては売り切れになっていることがございます。ご了承お願いします。多数の商品を、売り切り価格にて出品しております。お時間がございましたら、ご覧くださいませ。