古美術　三彩駱駝上人物像　共箱、共布付き

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三彩駱駝 | | 作品詳細 | 東京富士美術館 三彩駱駝 | | 作品詳細 | 東京富士美術館



中国骨董 三彩 唐子 魚 陶磁器- 中国骨董 三彩 唐子 魚 陶磁器-

ご覧頂きましてありがとうございます。出品者の「親の蔵品」でございます。◾️商品について釉の発色が良く、釉薬の垂れがひとつのアクセントになっており、見る角度によって違った三彩景色があり飽きのこない逸品でございます。また、人物の姿は生き生きとして繊細であり、この作品の魅力を更に惹き出しております。◾️汚れ・傷等欠けやひび等ございません。経年による汚れは画像にてご確認くださいませ。◾️サイズ高さ：約33cm長さ；約28.5cm台長；14.5cm尚、採寸は素人ということをご了承ください。◾️付属品共箱、共布■ご購入の前に画像をご覧になり、ご判断をお願い致します。また、個人の自宅保管品につき中古品としての経年劣化等はご了承ください。■発送方法について緩衝材を十分に使用して包み、らくらくメルカリ便にてお送りさせていただきます。#骨董品#古美術#印籠#親の蔵品#煙草入れ#煙管#アンティーク#インテリア#工芸品#古道具#備前焼#置物#ヴィンテージ#食器#親の蔵品#茶器#茶道具#アクセサリー#着物#レディース#ピアス#食器#中国#硯#ネックレス#ティーポット#根付#茶器#文房具#陶芸#彫刻#翡翠#花瓶#伊万里焼#染付け#茶器#文房具#天然石#茶道#紫砂壺#インテリア#テーブル#家具#和小物#和雑貨#襖#蔵戸#扉#古美術#竹#竹細工#華道#彫刻 #堆朱#着物#印材#岩の絵の具#香炉#金属工芸#香蘭社#青磁#鈞窯#定窯#窯変釉#螺鈿細工#化粧箱#小物入れ#年代物#骨董品#伝統工芸品#ジュエリーボックス#古美術#仏像#煎茶#鉄瓶#火鉢