ポケモンカード　legend プロモパック　未開封

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ポケモンカード ポケカlegend未開封パックです。状態未開封ですが、長期間保存してあるもののため、パックの表面や、中のカードに傷などが見られる可能性があります。そのため、状態は一律プレイ用とさせていただきます。神経質な方はご購入をお控えください。発送方法濡れ対策をして発送させていただく予定です。発送方法は、ゆうゆうメルカリ便のみとさせていただきます。発送までに数日かかることもありますので、ご了承ください。購入について即購入OKです。コメントのやりとり等があった場合でも、購入者の方を優先させていただきます。同梱包も承っております。しかし、個人向けの出品は行いませんので、この商品に関しても、購入者の方を優先させていただきますので、ご了承ください。またトラブル、すり替え防止のため、返品対応は致しかねますので、ご了承の上でご購入をお願いいたします。シリーズ···プロモーションカードボックスパックシングル···パック