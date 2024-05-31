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- 湖池屋 ポリンキー トリオ・ザ・クロック 目覚まし時計 【非売品・未開封品】
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商品詳細
コイケヤのポリンキーで頂いた「トリオ・ザ・クロック」（非売品）です。自分の記憶では開封したつもりでしたが未開封でした。個人保管の為、経年による汚れ・変色などが箱や送り状・セロテープにあります。（発送時に送り状は剥がします）商品についてはYouTubeの「コイケヤポリンキーCMトリオ・ザ・クロックプレゼント」でご確認頂ける様です。
http://narcologia.ru/goods/composite777654.html
http://narcologia.ru/goods/message532627.html
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