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湖池屋　ポリンキー　トリオ・ザ・クロック　目覚まし時計　【非売品・未開封品】
商品番号 T80471370931
商品名

湖池屋　ポリンキー　トリオ・ザ・クロック　目覚まし時計　【非売品・未開封品】
ブランド名 Tvital
特別価格 税込 5,376 円
在庫状況 あり

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商品詳細

コイケヤのポリンキーで頂いた「トリオ・ザ・クロック」（非売品）です。自分の記憶では開封したつもりでしたが未開封でした。個人保管の為、経年による汚れ・変色などが箱や送り状・セロテープにあります。（発送時に送り状は剥がします）商品についてはYouTubeの「コイケヤポリンキーCMトリオ・ザ・クロックプレゼント」でご確認頂ける様です。
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