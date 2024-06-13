矢沢永吉さん入手困難再販無し！キャリーケース新品未使用！トラベルポーチとセット。

キャリーケースと、ハードトラベルポーチのセットになります！どちらも、完売品再販無し入手困難品です！welcome.to.Rok’n’Rollツアー参戦に！いかがですか？ダイヤモンドムーン段ボールにて、発送。写真撮影の為開封しましたが、新品未使用です！ペット、喫煙者おりません。自宅保管、ご理解のある方よろしくお願いします。3Nでおねがいします。購入者都合の返品は、出来ません。人気ソロアーティスト...矢沢永吉



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