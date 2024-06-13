【SALE】SANTA MUERTE F10号 -金運 恋愛 平和

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F10号サイズは比較的大きめです。送料、製作費等込のためお値下げはごめんなさい。【製作年】2022【タイトル/Title】SANTAMUERTE-サンタムエルテ-【サイズ/Size】F10号/530×455mm【素材/Materials】Mixedmediaメキシコで有名な死の聖母サンタムエルテを描いた作品♡サンタムエルテはどんな願い事も叶えてくれる。纏っているローブの色によってそのご利益は違う。今回描いたのは赤、白、黒赤→愛.人間関係の良縁白→平和.調和.純粋黒→もっとも強力な色。呪いの力を砕き、魔術的な霊力を司り、善悪に囚われず非道な願いも叶える。黒はちょっと怖いかもね。でも善悪に囚われず願いを叶えてくれるとゆうことで願い次第では素晴らしい結果をもたらしてくれると思います♡赤は愛や恋愛、ビジネス等の人間関係の良縁。これは割りとみんな望むことだと思うので真ん中に全体像として描きました♡白の要素はどんな人間にも大切だと思うので描きました♡#サンタムエルテ#メキシコ#イラスト#開運#スピリチュアル#金運#メキシカン#メキシコ雑貨