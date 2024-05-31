15代 大西清右衛門造(浄心)　裏千家15代鵬雲斎御好糸目蓋置　千家十職「釜師」



15代 大西清右衛門造(浄心) 裏千家15代鵬雲斎御好糸目蓋置 千家十職 ...



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千家十職 大西清右衛門 | 骨董・古美術・絵画 買取専門のえんや



鵬雲斎好唐銅糸目蓋置 十五代大西清右衛門（浄心）造



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鵬雲斎好唐銅糸目蓋置 十五代大西清右衛門（浄心）造



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裏千家15代鵬雲斎宗匠の御好みですので正式なお茶会にも安心してご利用できます。キズございません。箱表には「鵬雲斎好 糸目蓋置」箱脇(共箱)には「釜師 清右衛門」と印が捺してあります。口径4.4㎝ 高4.7㎝ 底径4.4㎝共箱。共裂。【参考文献】茶道具の名工・作家名鑑 淡交社千家十職 手業の小宇宙 世界文化社▢15代大西清右衛門（おおにしせいえもん）大正13年(1924)～平成14年(2002)千家十職「釜師」。浄心。14代浄中の次男。九州大学卒業後、京都美術学校専攻科。昭和35年(1960)に15代大西清右衛門を襲名。東山魁夷下絵の真形釜などを作っている。#自分だけの茶道具を持ってみませんか#茶わん屋食堂#茶の湯釜#釜#蓋置#棚#釜師#茶道具#千家十職#大西清右衛門#鉄#風炉#炉#千利休#裏千家#今日庵#淡交会#鵬雲斎#お好み#御好#茶器#薄茶#茶道#濃茶#茶器#好み物#古美術#茶室#茶会#京都#鋳物#三条#釜座#茶の湯#美#アート