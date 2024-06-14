- ホーム
- >
- おもちゃ・ホビー・グッズ
- >
- 美術品
- >
- 絵画/タペストリ
- >
- 上鈴木正一 油彩画 F4号『 アンティークドール 』新作原画 オススメ作品!!
ご購入前にご確認ください(商品・ブランドボックスについて)
返品・交換について
お気に入りに追加
お気に入り追加済
商品詳細
※この作品は、メルカリだけの出品です。※状況により、予告なしに出品を取りやめることがあります。●●●久々に、夫が人形の絵を描きました。 私のリクエストで制作してくれた アンティークドールです。●●●夫(#上鈴木正一)の作品です。夫は高く評価されているプロの洋画家で作品は、国内外の一流老舗画廊でも取り扱わいます。馬の絵を得意としますが本来なんでも描く、オールマイティーな作家です。◯技 法 独自の技法による油彩画◯支持体 ベニヤパネルに和紙貼りの下地◯サイズ F4号◯サイン 右下◯額 装 なし
http://narcologia.ru/goods/rejuvenate672148.html
http://narcologia.ru/goods/approximate723620.html
http://narcologia.ru/goods/manufacture206841.html
http://narcologia.ru/goods/rejuvenate672148.html
http://narcologia.ru/goods/approximate723620.html
http://narcologia.ru/goods/manufacture206841.html