上鈴木正一 油彩画 F4号『 アンティークドール 』新作原画 オススメ作品!!

※この作品は、メルカリだけの出品です。※状況により、予告なしに出品を取りやめることがあります。●●●久々に、夫が人形の絵を描きました。 私のリクエストで制作してくれた アンティークドールです。●●●夫(#上鈴木正一)の作品です。夫は高く評価されているプロの洋画家で作品は、国内外の一流老舗画廊でも取り扱わいます。馬の絵を得意としますが本来なんでも描く、オールマイティーな作家です。◯技 法 独自の技法による油彩画◯支持体 ベニヤパネルに和紙貼りの下地◯サイズ F4号◯サイン 右下◯額 装 なし