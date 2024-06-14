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上鈴木正一 油彩画 F4号『 アンティークドール 』新作原画 オススメ作品!!
商品番号 J70243345526
商品名

上鈴木正一 油彩画 F4号『 アンティークドール 』新作原画 オススメ作品!!
ブランド名 Jvital
特別価格 税込 3,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

※この作品は、メルカリだけの出品です。※状況により、予告なしに出品を取りやめることがあります。●●●久々に、夫が人形の絵を描きました。　　私のリクエストで制作してくれた　　アンティークドールです。●●●夫(#上鈴木正一)の作品です。夫は高く評価されているプロの洋画家で作品は、国内外の一流老舗画廊でも取り扱わいます。馬の絵を得意としますが本来なんでも描く、オールマイティーな作家です。◯技　法　独自の技法による油彩画◯支持体　ベニヤパネルに和紙貼りの下地◯サイズ　F4号◯サイン　右下◯額　装　なし
http://narcologia.ru/goods/rejuvenate672148.html
http://narcologia.ru/goods/approximate723620.html
http://narcologia.ru/goods/manufacture206841.html

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