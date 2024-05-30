【美品】沈香壺 山水美人画 青粒/白粒/金彩 花紋 飾り/置物 美術品インテリア

検索ワード：九谷焼薩摩焼沈香壺/沈香壷です。損傷なく美品に思います。美術品のため細かい傷や汚れはご容赦下さい。左の台の上に右の壺を載せて飾ります。山水美人画と花絵おそらく中国物かとおもいますが詳細不明。白い部分は薩摩焼のような色合いで、青粒/白粒が九谷焼に見えます。人物や花は金彩で縁取りされていて高級感のあるツボです。画像で判断願います。発送はヤマト運輸で2個口の予定です。160サイズ以内で1個口で梱包できた場合は、らくらくメルカリ便に変更します。※沖縄/離島は発送不可。サイズ：高さ95cm#沈香壺#沈香壷#壺#壷#ツボ#山水美人画#山水画#美人画#花絵#花紋#青粒#白粒#金彩#飾り#置物#美術品#インテリア09141



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