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印材、篆刻、遊印、落款印（花鸟風月）
商品番号 Y96163139925
商品名

印材、篆刻、遊印、落款印（花鸟風月）
ブランド名 Yvital
特別価格 税込 4,444 円
在庫状況 あり

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商品詳細

古青田石。サイズ：4.1X2.9cm。高さ：5.5cm。侧款：花鸟風月、春花秋月。非常に羊脂みたいな滑らか感じで黄土色かかった古い青田石品です。
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