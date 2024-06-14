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商品詳細
古青田石。サイズ：4.1X2.9cm。高さ：5.5cm。侧款：花鸟風月、春花秋月。非常に羊脂みたいな滑らか感じで黄土色かかった古い青田石品です。
http://narcologia.ru/goods/revamp209322.html
http://narcologia.ru/goods/freshman301656.html
http://narcologia.ru/goods/encourage1272.html
印材、篆刻、遊印、落款印（花鸟風月）
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