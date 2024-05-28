硯　中国 古玩 唐木 文房書道具 年代物

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商品詳細中国古玩硯唐木文房書道具年代物サイズ約125×77×45㎜硯には目立ったキズや汚れも無く美品です。木箱には経年の擦れがありますので画像にてご確認ください。木箱付書道・習字用品···硯★中古品のため、経年によるスレ傷や汚れがございます、（状態等は画像より判断下さい）ご了承の上ご確認いただければと思います。商品のお色と状態は摂影時の光の加減角度により実際の商品と異なる場合がございいますので、写真にてご判断頂ける方、ご理解いただける方のみご購入をお願いします。