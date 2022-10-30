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冨田理光作　メダカ夏茶碗
商品番号 S47261035387
商品名

冨田理光作　メダカ夏茶碗
ブランド名 Svital
特別価格 税込 25,740 円
在庫状況 あり

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商品詳細

窯元にて購入しました夏茶碗プラチナを施された作メダカ¥300000程致しました
http://narcologia.ru/goods/traverse918426.html
http://narcologia.ru/goods/encourage702172.html
http://narcologia.ru/goods/conception97357.html
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