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figFIX 艦隊これくしょん -艦これ- 天津風 中破ver. 完成品フィギ…
商品番号 W51372732369
商品名

figFIX 艦隊これくしょん -艦これ- 天津風 中破ver. 完成品フィギ…
ブランド名 Wvital
特別価格 税込 1,596 円
在庫状況 あり

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商品詳細

figFIX艦隊これくしょん-艦これ-天津風中破ver.完成品フィギュア未開封品です。箱のまま保管していました。外箱にはスレ程度の痛みがありますので、神経質な方はご遠慮ください。#マックスファクトリー#艦隊これくしょん_艦これ_#天津風連装砲くん#figFIX艦隊これくしょん_艦これ_天津風中破ver_完成品フィギュア#figmaフィギュア種類···スケールフィギュアスケール···1/12性別···女
http://narcologia.ru/goods/contemplate289877.html
http://narcologia.ru/goods/mobilehome523943.html
http://narcologia.ru/goods/stage737497.html figFIX 天津風 中破ver.
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