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三味線　紫檀　細棹　綾胴　猫皮　高級天然素材糸巻き
商品番号 F75209395664
商品名

三味線　紫檀　細棹　綾胴　猫皮　高級天然素材糸巻き
ブランド名 Fvital
特別価格 税込 7,140 円
在庫状況 あり

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商品詳細

三味線紫檀　綾胴　細ざお　猫皮　天然高級素材糸巻き母が使っていた物なので　当方三味線に詳しくなあたため質問されてもお答え致しかねます。　　写真の通り破れがあります。写っている物が全てになります。あくまで中古品ですので神経質な方のご購入はお控え下さい。#和楽器#三味線種類···三味線
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