三味線　紫檀　細棹　綾胴　猫皮　高級天然素材糸巻き

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三味線紫檀 綾胴 細ざお 猫皮 天然高級素材糸巻き母が使っていた物なので 当方三味線に詳しくなあたため質問されてもお答え致しかねます。 写真の通り破れがあります。写っている物が全てになります。あくまで中古品ですので神経質な方のご購入はお控え下さい。#和楽器#三味線種類···三味線