バンダイ　リアルホビーシリーズ　ガメラ　ポピー製

ご覧頂きありがとうございます^_^こちらはかなり年代物になりますブリスターパック未開封ですが中の電池に錆があります(液漏れもあるかもしれません)箱にも痛みがあります写真でご確認下さい目が点灯するギミックがあるようですが未開封の為作動するか分かりませんご理解いただける方のみご検討お願いします#ガメラフィギュア人気キャラクター···ガメラフィギュア種類···コレクションフィギュアキャラクター···ゴジラ・ガメラ・その他怪獣



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