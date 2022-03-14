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バンダイ　リアルホビーシリーズ　ガメラ　ポピー製
商品番号 P58595614025
商品名

バンダイ　リアルホビーシリーズ　ガメラ　ポピー製
ブランド名 Pvital
特別価格 税込 1,470 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂きありがとうございます^_^こちらはかなり年代物になりますブリスターパック未開封ですが中の電池に錆があります(液漏れもあるかもしれません)箱にも痛みがあります写真でご確認下さい目が点灯するギミックがあるようですが未開封の為作動するか分かりませんご理解いただける方のみご検討お願いします#ガメラフィギュア人気キャラクター···ガメラフィギュア種類···コレクションフィギュアキャラクター···ゴジラ・ガメラ・その他怪獣
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