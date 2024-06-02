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DXゲイツリバイブライドウォッチ
商品番号 A88860003366
商品名

DXゲイツリバイブライドウォッチ
ブランド名 Avital
特別価格 税込 1,505 円
在庫状況 あり

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商品詳細

新品・未使用品。仮面ライダージオウから、DXゲイツリバイブライドウォッチの発売。ゲイツのパワーアップアイテムで、砂時計を回転させて「ゲイツリバイブ剛烈」、「ゲイツリバイブ疾風」の2つのフォームに変身遊びができます。メーカー出庫状態ですが作製上のムラや外装のスレ、電池消耗や経年変化などご理解の上ご購入いただければ幸いです。エアクッションと袋の簡易包装で定形外郵送での発送予定です。送料差額を加えてよければ、らくらくメルカリ便やゆうゆうメルカリ便への変更可能ですので、ご希望の方は事前にご連絡下さい。#仮面ライダージオウ#ゲイツリバイブ#ライドウォッチ#特撮#変身#砂時計#押田岳#パワーアップ
http://narcologia.ru/goods/reboot573336.html
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