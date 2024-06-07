クラリネット　フルセット

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クラリネット リードなしお値下げ可能です。コメントください。買ったはいいもののほぼ使用せずで勿体無いので吹く誰かの元へと…！と願いを込めての出品です。自宅保管になります。即購入可能高級ABSバケライトとイタリアンフェルトのダブルシープキャスティングで作られたECL—300クラリネットは、明るい音と安定した振動を生み出します。ブラダーパッドにより、良好な弾力性、気密性、高い耐久性が実現できます。初心者から中級者まで、EastarECL—300クラリネットは使いやすく演奏しやすいです。使いやすいデザインです。#クラリネット #木管