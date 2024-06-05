YAMAHA ヤマハ YFL-23 《ハードケース付》

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商品詳細
YAMAHAヤマハフルートYFL-23木管楽器日本製ハードケース付となります。これから、フルートを習おうとする方…初心者のかた…、練習用に演奏するには最適だと思います(^^)♪できる範囲でのクリーニング済みです。動作は完璧品です。多少小傷等あります。ケースも少し使用感あります。中古品にご理解頂ける方のみお願い致します。神経質な方はご遠慮下さい。返品対応はできません。専門ではありませんので詳細全くわかりません。私が音を出すことができないので、試奏も出来ていません。ご理解の上、ご購入ください。写真のものが全てです。#楽器#吹奏楽#初心者#中級者#中学生#高校生#演奏会#ブラバン#ブラスバンド種類···フルートアクセサリー・パーツ···ケース637
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