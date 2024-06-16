ccp ミドル　モスゴジ2体セット　くじ限定品　ゴジラ　モスラ　マーミット

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2023年最新】マーミット モスゴジの人気アイテム - メルカリ

ccpミドルサイズのモスゴジの2体セットになります。まだ一般販売されていないものもございます。中でも右のトロピカルグリーンのものはくじの中でも少数で大人気でした。商品の状態なのですが、開封してから少し飾っただけであり傷や汚れなど目立たない状態です。モスゴジはメタリック塗料を使っている関係で開けたときから少しベタつきが見られました。写真には写っていないのですがヘッダーもおつけいたします。発送はゆうパックを予定しております。自分が出品している他の商品と同梱可能です。その場合値段をいくらかお安くいたします。値下げ交渉は受け付けておりません。申し訳ないのですがノークレームノーリーターンでよろしくお願いいたします。キャラクター···ゴジラフィギュアシリーズ···ゴジラ/ガメラ/その他怪獣