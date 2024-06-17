♪福地靖　子犬　油彩　茨城

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額に少し擦れのあるところがあります。画面にはめだった欠点はありません。画寸法23㌢×16㌢ 額寸法44㌢×37㌢です。福地さんと同級生だった那珂湊の漁網店の社長の旧蔵です。同級生のゴルフ大会では勝者に副賞で絵画がいただける決まりとなっていたようです。