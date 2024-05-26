【新品】男闘呼組 ロックTシャツ✳️Lサイズ✳️

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【即購入OKです】●らくらくメルカリ便での発送を予定しています●（匿名配送、送料込）⚠️全国的に天候が悪くなる可能性もあり、すぐに発送が出来兼ねる及びお品物の到着が遅延する可能性もございますので予めご了承くださいませ⚠️ご覧いただきありがとうございます。こちら男闘呼組のグッズでRock-Tee②のサイズはLサイズで新品、未使用、未開封です。サイズ：身幅55・身丈73・袖丈22 これからの季節、フェスや武道館での男闘呼組のライブ、あと普段からたくさん着てお楽しみくださいませ。※新品未使用ですが、自宅保管の為、神経質な方はご遠慮願いますm(__)m✳️折りたたんでの発送となります。ご了承の程よろしくお願い申し上げます。✳️コンビニ/ATM支払いのご購入様はご購入後、いつお支払いされるのか教えてくださると幸いです。よろしくお願い申し上げます。ロックT