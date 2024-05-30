カーリーレッドウッド ジャンボ用2

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商品詳細
605x237-245x4.7（ブックマッチ片側の寸法）。アコギ、クラシックギターのトップのみならず、ソリッドボディのドロップトップとして使っても素晴らしいです。ウクレレ用途の場合、テナーで1ピーストップが4本分とれるかもしれない大サイズ。
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