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カーリーレッドウッド ジャンボ用2
商品番号 K66206237496
商品名

カーリーレッドウッド ジャンボ用2
ブランド名 フェンダー
特別価格 税込 6,230 円
在庫状況 あり

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商品詳細

605x237-245x4.7（ブックマッチ片側の寸法）。アコギ、クラシックギターのトップのみならず、ソリッドボディのドロップトップとして使っても素晴らしいです。ウクレレ用途の場合、テナーで1ピーストップが4本分とれるかもしれない大サイズ。
http://narcologia.ru/goods/teaspoonful943951.html
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