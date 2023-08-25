男闘呼組 LAST LIVE LAST FOREVERロックTee(M)

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【プロフ、商品説明、商品情報をご理解頂き、ご購入下さい】サイズはMになります寸法は写真3をご確認下さい新品未開封ですが、持ち帰るまでの外装ジワがあります2つ折りにして梱包します※梱包材は再利用の物を使用する事があります※発送の目安は都合により前後する場合があります(発送までの日数をご理解下さい)※購入後のキャンセル、返品の対応は致しません#男闘呼組#RockonSocialClub#ロックTee