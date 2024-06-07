Celestion G12T-75 16Ω 英国製

セレッション12インチスピーカー16オームMadeinEnglandシリアル番号より製造日は2001年9月28日動作確認済、そこそこ美品England製と言える根拠は、・マグネットに白いラベルが貼ってそこに「50」と書かれているものはすべて中国製、書かれていなければ英国製・Vintage30以外のスピーカーは一部を除いて2003年から中国製に変わった・当方同じ型の中国製スピーカーの所有者だったため、この英国製とは音の違いが明確だった小さな音量でも透明度が高く凄くいい音鳴ります。ビンテージのGreenbackと交換した為出品です。同一型番の中国製新品が某オンラインショップで2万円近くで売られています。別フリマサイトでも出品中につきタイミング次第では売り切れの可能性ございます。



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