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ツリーチャイム27音　スタンドセット
商品番号 Q12018721266
商品名

ツリーチャイム27音　スタンドセット
ブランド名 マイネル
特別価格 税込 4,715 円
在庫状況 あり

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商品詳細

CH27VWBVintageChimes/27barsMEINL#MEINL#CH27VWBVintageChimes_27barsMEINLPercussionマイネルチャイムChimes27barsCH27【国内正規品】●マイネルバーチャイム27本●高品質のアノダイズ処理が施されたアルミ製のバー●丈夫なナイロン製コードでしっかりとバーを吊っています●幅広い波形で豊かなサウンドのバーチャイムキクタニツリーチャイム用スタンド高さ調整650~1,000mmTC-ST持ち運びに便利な軽量ツリーチャイムスタンドKIKUTANITC-STツリーチャイムを演奏する際に必ずといっていいほど吊るした状態で演奏します。その際にはぜひこのツリーチャイムスタンドをご利用ください。非常に軽量なため、持ち運びのストレスを軽減し、先端がブーム機構なので演奏し易い角度に調整可能です。フェルトがあればシンバルスタンドとしても使用可能野外での演奏や、カホンなどのためにシンバルをセットする際はより軽量なスタンドが大変便利です。お手持ちのシンバルスタンドなどからフェルトを流用すればシンバルスタンドとしてもご利用いただけます。工夫次第で様々なスタンドに！高さ650-1000mm、クランプ可能厚み12mm~25mm、取り付け部太さ6mm（8mm径チューブ付き）ですので、工夫次第で様々な商品のスタンドとしてご利用いただけます。自宅にて1年程使用のみになります。よろしくお願い致します。
http://narcologia.ru/goods/update605995.html
http://narcologia.ru/goods/preference562138.html
http://narcologia.ru/goods/scissoring624596.html
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