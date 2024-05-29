美品Roland VS-1680 HDD MTR マルチトラックレコーダー

中古品ですが、使用感少なく状態は良いと思います。バックライト良好。適当にいくつかのChで入出力・録音・再生確認済みですが機能が多いため全ての動作について確認できているわけではありませんので、予めご了承下さい。エフェクトボードは非搭載です。電源ケーブルは別途ご用意下さい（よくある３芯です）



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