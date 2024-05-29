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美品Roland VS-1680 HDD MTR マルチトラックレコーダー
商品番号 Q84221938982
商品名

美品Roland VS-1680 HDD MTR マルチトラックレコーダー
ブランド名 Qvital
特別価格 税込 6,500 円
在庫状況 あり

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商品詳細

中古品ですが、使用感少なく状態は良いと思います。バックライト良好。適当にいくつかのChで入出力・録音・再生確認済みですが機能が多いため全ての動作について確認できているわけではありませんので、予めご了承下さい。エフェクトボードは非搭載です。電源ケーブルは別途ご用意下さい（よくある３芯です）
http://narcologia.ru/goods/unusable966674.html
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