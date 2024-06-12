SPAWN 10th ANIVERSARY フィギュア　スポーン マクファーレン

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McFARLANETOYS‘SPAWN10thAnniversaryimageスポーン10thアニバーサリー※値段交渉不可スポーン10周年記念に発売された商品です。スポーンフィギュアの中でも特に出来が良いアイテムです。様々なポーズがつけれます。開封済み、暗所保管ブリスターは付きません、画像に写っているもので全てです。状態は良いと思いますが、マント左胸の1箇所パーツが外れています（画像9）。パーツはあるので、簡単に接着出来ると思います（画像10）。一応中古出品ということご理解お願い致します。プチプチ梱包して、ゆうゆうメルカリ便で発送予定それではよろしくお願い致します。マクファーレントイズ アメコミ マーベル MCUDCフィギュア種類...アクションフィギュア