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貴重　レッドバロンフィギャー（リヒトホーフェン）＋関連書籍　古本
商品番号 A93557467991
商品名

貴重　レッドバロンフィギャー（リヒトホーフェン）＋関連書籍　古本
ブランド名 Avital
特別価格 税込 10,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

貴重　レッドバロンフィギャー（リヒトホーフェン）＋関連書籍　古本リヒトホーフェンの珍しいフィギャーです。関連書籍は今は無きフジ出版です。表紙も含め破れ・ヤケ・折れ・汚れがあります。何分古いものですので、その他劣化等あればご容赦ください。以上を踏まえご理解頂ける方のご購入をお願いします。（神経質な方はご遠慮願います）宜しくお願い致します。
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