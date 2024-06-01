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商品詳細
貴重 レッドバロンフィギャー（リヒトホーフェン）＋関連書籍 古本リヒトホーフェンの珍しいフィギャーです。関連書籍は今は無きフジ出版です。表紙も含め破れ・ヤケ・折れ・汚れがあります。何分古いものですので、その他劣化等あればご容赦ください。以上を踏まえご理解頂ける方のご購入をお願いします。（神経質な方はご遠慮願います）宜しくお願い致します。
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貴重 レッドバロンフィギャー（リヒトホーフェン）＋関連書籍 古本-
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