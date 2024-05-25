Ebクラ　Buffet Crampon R13 エスクラ



ビュッフェ・クランポン E♭クラリネット R13 選定品



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ビュッフェクランポンのエスクラ、R13（NP）になります。こちらはR13が最上位だった頃に製造されたもので、今よりも潤沢にあった良い木材が使われていました。そのなかでも最上位機種だったR13には高品質な選定木材を使用し、トーンホールのアンダーカット等素晴らしい仕上げがされています。そのため力強い響の中に柔らかさも含むような現在のビュッフェクランポンの楽器では味わうことのできない音色を出すことができます。反応も良く、音程バランス非常に良いです。A=442Hzでどの音域もチューナーど真ん中です。こちらはプロ奏者が所有していたものです。経年使用による傷や劣化等ございますが、オーバーホール済みですぐにお使い頂けます。キィのガタもありません。古い楽器特有のヘタった吹奏感もありません。木の密度も高くズッシリとしてます。割れも修理歴もなさそうです。現在同モデルの定価は858,000円となっています。最上位モデルのトスカは146万円です。プロクラスのエスクラを手に入れたい方、オススメです。周りにもお声掛けしているため数日以内に出品を取り下げる可能性があります。お早めにどうぞ。エスクラリネットEbクラリネットE♭クラリネット小クラリネット