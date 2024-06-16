MACKIE マッキー　PRO DX 8 ワイヤレスデジタルミキサー

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種類...ミキサーProDX8MACKIEスマートフォンでリモート操作する、オールインワン・デジタルミキサー。レベル調整、EQ、コンプ、エフェクトなどすべての機能をワイヤレスでコントロール可能。小規模ライブの他、ホームオーディオにもお薦めの超コンパクトな新しい形のミキサーです。■デジタルミキサー■要iPhone、iPod、iPad、Androidデバイス■ワイヤレス■8チャンネル超コンパクトワイヤレスデジタルミキサー■入力：6モノ+１ステレオ（ステレオミニorBluetooth)■出力：メインL/R+AUX2系統入力チャンネル：8モノラルマイク/ライン：6ステレオライン：2マイクプリアンプ：Wide-Zローカットフィルター：スイープ可能チャンネルEQ：ミッドスイープ3バンドチャンネルインサート：コンプレッサーAUXセンド：2メインメーター：メインGEQ：7バンドグラフィックEQ内蔵エフェクター：16種類（Reverb,Chrous,Delay,Doubler,Reverb+Chorus）アプリコントロール：MixerConnect（iOS/Android対応）ハードウェアーコントロール：入力、出力、ミックスレベル電源：外付ACアダプター重量：1Kg寸法（WxHxD）：232ｘ77ｘ140mm#MACKIE#ProDX8カラー···ブラック種類···ミキサー中古品です。使わなくなったので出品します。