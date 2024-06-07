箱難あり 未使用品 ホットトイズ アイアンマン3 ウォーマシンマーク2 ...

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トイサピ限定品です。箱にダメージがある物を購入しました。輸送箱はトイサピから購入した時点で、付属しておりませんでした。テープ止めが無い為、出品時に撮影致しました。未使用品です。喫煙者、ペット飼育環境下ではございません。ノークレームノーリターンでお願い致します。