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箱難あり　未使用品　ホットトイズ　アイアンマン3 ウォーマシンマーク2
商品番号 D84778119847
商品名

箱難あり　未使用品　ホットトイズ　アイアンマン3 ウォーマシンマーク2
ブランド名 ホットトイズ
特別価格 税込 7,200 円
在庫状況 あり

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商品詳細

トイサピ限定品です。箱にダメージがある物を購入しました。輸送箱はトイサピから購入した時点で、付属しておりませんでした。テープ止めが無い為、出品時に撮影致しました。未使用品です。喫煙者、ペット飼育環境下ではございません。ノークレームノーリターンでお願い致します。
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