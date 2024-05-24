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ポケモンカード　ポケカ　マスターボールミラー　メルカリ便　サンダース
商品番号 N41952472668
商品名

ポケモンカード　ポケカ　マスターボールミラー　メルカリ便　サンダース
ブランド名 Nvital
特別価格 税込 3,165 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂きありがとうございます✨カードの状態につきましては、写真をご確認いただきご了承の上、ご購入をお願いいたします。何か不明点等あればコメントにてお願いします。素人目での確認の為、見落としの傷、線等考えられます。完美品や神経質な方は購入をお控え下さい。トラブル防止のためやや傷や汚れありとさせて頂いております。カードの状態につきましては、写真をご確認いただきご了承の上、ご購入をお願いいたします。プレイ用としてお考えください。すり替え防止の為、商品到着後の返品やキャンセルは受け付けませんのでご了承ください。※お値引き待ちや購入意思の無い、いいね！はご遠慮下さい。※こちらの都合により、予告なく商品を削除する場合がございます。お早めにご検討、お問い合わせ下さいますようお願い致します。※値下げ希望の場合には、購入希望金額を提示して下さい。★簡易包装での発送となります。☆ペットなし、喫煙者なしです。★他の出品している商品と同時購入して頂くことで、値引き可☆即購入OK特徴···マスターボールミラー
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