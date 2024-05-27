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平安　加藤渓山作　天龍寺青磁　花生　花瓶　共箱　V　R4450C
商品番号 T13684613279
商品名

平安　加藤渓山作　天龍寺青磁　花生　花瓶　共箱　V　R4450C
ブランド名 Tvital
特別価格 税込 8,232 円
在庫状況 あり

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商品詳細

大きさ　高さ約２６．５㎝　幅約２０cm　口外径約１３．２cm土日祝日は、発送、返信等が出来ません。また、夏季、年末年始など長期休暇を頂く場合がございますので、プロフィールにてその都度ご案内しております。トラブル防止のため必ずご確認下さい。送料込みの商品は、こちらで配送方法を変更する場合があります。ご了承ください。
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