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福本大晴 ちびぬい
商品番号 J26466237345
商品名

福本大晴 ちびぬい
ブランド名 Jvital
特別価格 税込 2,333 円
在庫状況 あり

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商品詳細

福本大晴くんのちびぬいです。不要になった為出品します。1.2回持ち出しておりますが、その後暗所で保存しており目立った汚れ等はありません。チェーンあり。外袋はないため、別の袋に入れて発送致します。即購入可Aぇ!group福本大晴ちびぬい末澤誠也正門良規草間リチャード敬太小島健佐野晶哉関西ジャニーズJr.関ジュ
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