アーマーガールズプロジェクト 艦これ 榛名改二(魂ウェブ限定)

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商品詳細
※即購入不可ですコメント下さい※アーマーガールズプロジェクト艦これ榛名改二(魂ウェブ限定)1度検品のため開封しましたが未使用品です。クローゼットにしまっていました。神経質な方はご遠慮下さい。#BANDAI#艦隊これくしょん_艦これ_#榛名#アーマーガールズプロジェクト艦これ榛名改二_魂ウェブ限定_
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