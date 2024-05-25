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アーマーガールズプロジェクト 艦これ 榛名改二(魂ウェブ限定)
商品番号 C28024179452
商品名

アーマーガールズプロジェクト 艦これ 榛名改二(魂ウェブ限定)
ブランド名 Cswirl
特別価格 税込 2,160 円
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商品詳細

※即購入不可ですコメント下さい※アーマーガールズプロジェクト艦これ榛名改二(魂ウェブ限定)1度検品のため開封しましたが未使用品です。クローゼットにしまっていました。神経質な方はご遠慮下さい。#BANDAI#艦隊これくしょん_艦これ_#榛名#アーマーガールズプロジェクト艦これ榛名改二_魂ウェブ限定_
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