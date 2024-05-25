エディ・ダニエルズ【エクスプレッションズ】リガチャー ブルー　ソプラノサックス用

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エディ・ダニエルズ【エクスプレッションズ】リガチャーブルー ソプラノサックス用になります。今年5月に新品で楽器店で購入。ソプラノマウスピースのラバー用です。5,6回は使用しましたが、今は別のリガチャーを使用し始めたので、出品させて頂きました。今サックス奏者で、かなり評価のいいリガチャーです。宜しくお願い致します。(以下HP記載転記)3モデルの中で最も軽い素材（アルミ）を使用し、リードブロックも少し小ぶりになっているため、「リードが素早く振動し、レスポンスが速い」という他の2モデルとは異なる特徴があります。リードを押さえるレールを広角にし、表面に凸凹加工（エッチング）を施しているので、リードのホールド力が高く、どのレベルのプレーヤーでも扱いやすいリガチャーになっています。丸みのある音色でよく響き渡ります。https://www.brain-music.com/accessories/参考定価:22,000円#ソプラノサックスリガチャー#リガチャー#ソプラノサックスマウスピース種類···サックスアクセサリー・パーツ···リガチャー・キャップ