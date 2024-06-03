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木製 黒漆塗 掛け軸入 収納ケース
商品番号 N69961795357
商品名

木製 黒漆塗 掛け軸入 収納ケース
ブランド名 Nswirl
特別価格 税込 3,724 円
在庫状況 あり

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商品詳細

木製黒漆塗掛け軸入収納ケース3C1125サイズ(約):長さ36.7cm、幅12cm、高さ11cm、重さ840g
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