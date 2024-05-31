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- 【美品】台湾版 繁体字グズマSR エクストラバトルの日プロモ レアリティ正規品
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商品詳細
即購入ok正規品海外版特有の初期傷などある場合も有りますので、念のためプレイ用としてお願い致します。素人の目で判断した商品状態ですので、神経質な方はご購入ご遠慮願います。よろしくお願い致します。ボックスパックシングル···シングル種類···ポケモンカード(ポケカ)レアリティ···SR
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