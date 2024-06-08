LASKEY フリューゲルホルン　コルネット　マウスピース

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商品詳細
種類···フリューゲルホルン、コルネットアクセサリー・パーツ···マウスピースLASKEYのマウスピースです。68Fサイズまったりした音色が特徴的です。ご理解いただける方のみご購入下さい。値引き対応します。定価13,000円ほどでした。
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