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LASKEY フリューゲルホルン　コルネット　マウスピース
商品番号 T49558629194
商品名

LASKEY フリューゲルホルン　コルネット　マウスピース
ブランド名 Tswirl
特別価格 税込 6,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

種類···フリューゲルホルン、コルネットアクセサリー・パーツ···マウスピースLASKEYのマウスピースです。68Fサイズまったりした音色が特徴的です。ご理解いただける方のみご購入下さい。値引き対応します。定価13,000円ほどでした。
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