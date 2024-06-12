ludwig 1970’sアクロライトスネア

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商品詳細
・ludwig1970’sアクロライトスネア14×5スナッピー、スネアヘッド(両面)以外はオリジナルです。このスネアで4回ほどライブに出場しました。使用していた際、フープの歪みは特に感じていません。多少の傷はご了承下さい。
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