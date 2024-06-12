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ludwig 1970’sアクロライトスネア
商品番号 X77881331225
商品名

ludwig 1970’sアクロライトスネア
ブランド名 Xswirl
特別価格 税込 19,733 円
在庫状況 あり

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商品詳細

・ludwig1970’sアクロライトスネア14×5スナッピー、スネアヘッド(両面)以外はオリジナルです。このスネアで4回ほどライブに出場しました。使用していた際、フープの歪みは特に感じていません。多少の傷はご了承下さい。
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