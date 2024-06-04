未使用☆ チェッカーズ 藤井フミヤ　レザー×silver ファンクラブ限定

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FF限定メールオーダーファンクラブ限定販売の本格的アクセサリーシリーズレザー×silver内径16〜17mmしっかりして存在感のあるデザイン箱はないので他のフミヤさんのアクセサリー巾着袋にお入れします。※楽しく気持ちの良いお取り引きを心がけております。プロフィールご覧ください。よろしくお願いいたします(o^^o)#チェッカーズ#藤井フミヤ人気ソロアーティスト···藤井フミヤ