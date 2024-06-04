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未使用☆ チェッカーズ 藤井フミヤ　レザー×silver ファンクラブ限定
商品番号 U76766527851
商品名

未使用☆ チェッカーズ 藤井フミヤ　レザー×silver ファンクラブ限定
ブランド名 Uswirl
特別価格 税込 3,472 円
在庫状況 あり

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商品詳細

FF限定メールオーダーファンクラブ限定販売の本格的アクセサリーシリーズレザー×silver内径16〜17mmしっかりして存在感のあるデザイン箱はないので他のフミヤさんのアクセサリー巾着袋にお入れします。※楽しく気持ちの良いお取り引きを心がけております。プロフィールご覧ください。よろしくお願いいたします(o^^o)#チェッカーズ#藤井フミヤ人気ソロアーティスト···藤井フミヤ
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