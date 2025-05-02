クロード・モネ、Ｃｌａｕｄｅ Ｍｏｎｅｔ、トルーヴィルの海岸

この説明欄をよくお読みになり、内容をご理解・ご納得の上、ご購入をお願い致します。コメントなし即購入OKです。クロード・モネＣｌａｕｄｅＭｏｎｅｔ「トルーヴィルの海岸」ＳｅａＣｏａｓｔａｔＴｒｏｕｖｉｌｌｅ1881年希少画集の中の、一枚の作品です。年代ものの画集をほぐしたものですが、作品の状態は綺麗です。版上サイン入り。（版上サインは入っていないものもございます。画像にてご確認ください。）作品のサイズは２１．０×１５．０ｃｍ。普通額装付です。額枠は黒色、マット付、アクリルガラス付、３０×２４ｃｍの新品額です。zero専門業者にてマット合わせ、額装をいたしますのでお時間を頂きます。あくまでも観賞用の商品でございますので、説明文をご理解・ご了承の上、ご納得いただけるお客様のみのご入札をお願いいたします。送料は無料です。こちらの商品は他のサイトでも販売していますので、ご購入のタイミングよっては売り切れになっていることがございます。ご了承お願いします。多数の商品を、売り切り価格にて出品しております。お時間がございましたら、ご覧くださいませ。



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