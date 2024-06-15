ゴンザロ・エンダラ・クロウ南米エクアドルの有名な画家です。エクアドルの自然と農業を主題としていますが、繊細さと使う絵具の種類が半端ではなく見る者を楽しませてくれます。そして、有名なのはフライングトレインです。空中に蒸気機関車が描かれています。絵の中に過去、現在、未来を表現していたそうです。◉サイズ 枠で計測 縦77cm、横94cm、幅2cm◉サインの脇にシミがあります。写真でご確認下さい。◉鑑定書なし◉大型のため、匿名配送ができません。◉直筆で、色合いの明るい絵です。◉蚊取りマットを置いて、絵の大きさを表 現しています。#絵画#ゴンザロエンダラクロウ#ゴンザロ・エンダラ・クロウ#エクアドル#画家#美術品#シルクスクリーン#アート#癒し#平和#版画



ゴンザロ・エンダラ・クロウ エクアドルの画家 題名フライングトレイン-



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