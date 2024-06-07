【24時間限定値下げ】EP Booster

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商品詳細
EP-BoosterXotic定価：¥19000#Xotic#EP_Booster種類···エフェクター・プロセッサー箱、説明書無し通電、音出し確認済裏のゴム足は外してあります最近までボードに入っていましたが靴で踏んでない個体なので、ある程度綺麗な状態です。（商品の状態に関しては私の主観によるものになります）他に見たいところがあれば写真を追加するので、コメントください
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