Karl Hofner カールヘフナーバイオリン KH316 4/4 1991

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KarlHofnerカールヘフナーバイオリンKH3164/41991ドイツの有名バイオリンメーカー、カールヘフナー製のバイオリンになります。現在は販売終了になっている貴重な楽器です。十分に乾燥させたヨーロッパ材を使用し、スプルースとメイプルを厚い板から削り出す単板削り出し製法を採用し、バーフリングは溝に埋め込む伝統的な工法を用い、オレンジブラウンで透明感のあるオイルニスで仕上げられています。KH316はカールヘフナーの中でも最高グレード品で、現在の同等グレード新品で定価50万円ほどになります。ネックと指板に隙間が開きかけているため特価としています。返品受け付けませんのでご容赦ください。経年や使用による傷（画像参照）等見られますが、全体的にはまだまだきれいで健康的な状態です。ケースに使用感があります。反応が良く、あたたかな音色の楽器です。とても鳴らしやすく、大きな音が鳴る楽器です。レベル···上級者種類···バイオリンアクセサリー・パーツ···ケース種類···バイオリン