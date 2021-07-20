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バンプオブチキン BUMP OF CHICKEN 佐倉ライブ限定ピックストラップ
商品番号 U89020486064
商品名

バンプオブチキン BUMP OF CHICKEN 佐倉ライブ限定ピックストラップ
ブランド名 Uankle
特別価格 税込 2,232 円
在庫状況 あり

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商品詳細

新品はなかなか無いので買った者勝ちです❗️当時の記憶で1度中身を確認するために出して直ぐに閉まってから10数年大切にしまっておりました。開封はしたものの新品未使用品です。ピックについている赤い点は初めからです。今となっては貴重なものです。どうぞよろしくお願いいたします。人気グループ···BUMPOFCHICKENグッズ種類···キーホルダーピック付きストラップ
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